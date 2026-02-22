İstanbul’da 'kuduz' tablosu: 123 bini aşkın kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişi başvurdu, 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI İLÇE KADIKÖY

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti. Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.