İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı

İstanbul’da motosikletli sürücülere yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beşiktaş, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar’da motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçiler katıldı. Uygulama noktalarında, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı.