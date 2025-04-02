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İstanbul’da müsilaj yeniden ortaya çıktı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 12:21
  • Giriş: 02.04.2025 12:21
  • Güncelleme: 02.04.2025 12:21
Kaynak: İHA
İstanbul’da müsilaj yeniden ortaya çıktı

Dalgıçların adalar çevresinde sualtından görüntülediği müsilaj, deniz yüzeyinde görülmeye başladı. İstanbul’da Heybeli Ada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Marmara Denizi’nde kirliliğin en somut örneklerinden olan müsilaj yeniden görülmeye başladı. Daha önceki aylarda su altından dalgıçların deniz yüzeyinde adalar çevresinde görüntülediği müsilaj, bu kez su yüzeyine çıktığı görüldü. Heybeliada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

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