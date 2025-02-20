İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın (21 Şubat Cuma) okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın akşam saatlerinde netleşeceğini açıkladı.

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla 20 Şubat Perşembe günü okulları tatil etti.

"ANLIK GELİŞMELER OLABİLİYOR"

Cuma günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.



TRT Haber yayınında konuşan Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

Gül, “Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz" ifadelerini kullandı.