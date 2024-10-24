İstanbul’da org sesleri bugün yankılanacak

Deniz Burak BAYRAK

Türkiye’nin ilk ve tek org festivali olan Opus Amadeus Org Festivali 5 yaşında. Festival; Rönesans sanatçılarından Vivaldi’ye, barok ve klasik dönemlerden geç romantizme kadar geniş bir repertuvarla kulakların pasını silecek. Festivalin Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi org için, “Dünyanın en kadim ve diğerleri içinde tartışmasız en görkemli enstrümanı” tanımını yapıyor; festivalin doğuşuna ilişkin şöyle diyor: “Orgun İstanbul’da festivale evrilmesi beklenmedik tesadüflerin birleşmesi sonucu oldu. İstanbul’daki bazı kiliselerin tarihî orglarını yaşama katmaya çalışan bir org teknisyeni ve bu kiliselerdeki orglardan birini bizlere heyecanla göstererek ‘Bakın orgumuz artık ne kadar güzel çalışıyor’ diyen bir Katolik rahip sayesinde org festivali başladı.”

Festivale başından bu yana Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok başarılı org virtüözlerini davet ettiklerini söyleyen Mestçi, festivalin 5’inci yılında da baştan sona heyecan verici, birbirinden güzel renklerle bezeli olduğunu belirtiyor.

Festival takvimi şöyle:

• Alberto Gaspardo - 24 Ekim Perşembe, saat 20.30, St. Antuan Katolik Kilisesi

• Ghislain Leroy - 31 Ekim Perşembe, saat 20.30, St. Antuan Katolik Kilisesi

• Eduard Antal - 7 Kasım Perşembe, saat 20.30, St. Antuan Katolik Kilisesi