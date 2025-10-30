İstanbul’da organize suç örgütlerine operasyon: 906 şüpheli yakalandı

İstanbul’da organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma ve mala zarar verme gibi suçları işlemeye yönelik organize suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında 01 Ocak 2025’ten bu yana 906 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Açıklamaya göre, yakalanan şüphelilerden 700’ü tutuklanırken, 180’i adli kontrol şartıyla, 26’sı ise Emniyet birimleri tarafından serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdüğünü vurguladı.