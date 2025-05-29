İstanbul’da Otobüsler, Metro ve Ulaşım Neden Ücretsiz? 29 Mayıs 2025 Toplu Taşıma Neden Ücret Almıyor?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul’da İETT'ye bağlı metro, otobüs, metrobüslerin ücretsiz olması yurttaşların dikkatini çekti. Peki, İstanbul’da otobüsler, metro ve ulaşım neden ücretsiz? 29 Mayıs 2025 toplu taşıma neden ücret almıyor? İşte detaylar.

29 MAYIS 2025’TE ULAŞIM NEDEN ÜCRETSİZ?

İstanbullular, 29 Mayıs 2025 sabahı toplu taşıma araçlarında ücret kesilmemesi üzerine “Bugün otobüsler neden ücretsiz?” sorusunu sormaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı açıklamada, 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünün kutlanacağını ve bu özel gün dolayısıyla İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin bu uygulamadan faydalanabileceği belirtildi. Bu kapsamda; otobüsler, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve şehir içi diğer ulaşım araçlarında ücret alınmıyor.

İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMALARI VE ETKİNLİK PROGRAMI

Her yıl 29 Mayıs’ta büyük bir coşkuyla kutlanan İstanbul’un Fethi, bu yıl da İstanbul’un çeşitli noktalarında düzenlenecek etkinliklerle anılıyor. 1453 yılında Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi, hem tarihî hem de kültürel bir dönüm noktası olması nedeniyle her yıl binlerce vatandaşın katılımıyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlamalarda da Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Haliç ve Yenikapı gibi merkezi alanlarda konserler, halk oyunları gösterileri, ışık şovları ve fetih temalı sergiler düzenlenecek. Bu yoğun program dolayısıyla şehir içi ulaşımda kolaylık sağlanması amacıyla toplu taşıma ücretsiz hale getirildi.

KİMLER ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

29 Mayıs’ta toplu taşımayı ücretsiz kullanabilmek için kişiselleştirilmiş bir İstanbulkart sahibi olmak gerekiyor. Anonim kart kullanıcıları bu haktan yararlanamazken, öğrenci, öğretmen, yaşlı ya da tam kart sahibi vatandaşlar, kartlarını turnikelerde okuttuklarında herhangi bir ücret kesintisi olmadan seyahat edebilecekler.

İBB'den Resmî Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı: