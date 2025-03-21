İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
İstanbul Küçükçekmece'de otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.
Küçükçekmece'de bir araç caddede ilerleyen otomobilin önünü kesti.
Saldırganlar otomobile silahlı saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda seyir halindeki otomobilde bulunan 1 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.