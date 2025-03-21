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İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel
  • 21.03.2025 13:34
  • Giriş: 21.03.2025 13:34
  • Güncelleme: 21.03.2025 13:41
Kaynak: DHA
İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Küçükçekmece'de otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de bir araç caddede ilerleyen otomobilin önünü kesti.

Saldırganlar otomobile silahlı saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda seyir halindeki otomobilde bulunan 1 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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