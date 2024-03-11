İstanbul’da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşunladı. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi’nde motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşunladı. O esnada araçta bulanan 3’ü kadın 4 kişiden 2’si yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede hayatını kaybetti.

Görgü şahidi açıklamasında, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” dedi.