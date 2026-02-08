İstanbul’da planlı elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu
İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 8 Şubat 2026’da birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin gece saatlerinden akşama kadar farklı saat aralıklarında uygulanacağı bildirildi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) planlı bakım ve yatırım programına göre İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Açıklamaya göre, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Güngören ve Esenyurt’ta belirli mahalle ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.
Sultangazi’de Esentepe, Yunus Emre, Sultançiftliği, 50. Yıl ve Cebeci mahallelerinde gece saatlerinden itibaren farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacak. Gaziosmanpaşa’da Kazım Karabekir, Pazariçi ve Yıldıztabya mahalleleri; Eyüpsultan’da Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Esentepe, Güzeltepe, Karadolap, Mithatpaşa, Sakarya, Silahtarağa, Yeşilpınar ve Çırçır mahalleleri kesintiden etkilenecek.
Fatih’te Kemalpaşa ve Molla Fenari mahallelerinde sabah saatlerinde kısa süreli kesinti planlanırken, Bakırköy’de Şenlikköy ve Yeşilköy mahallelerinde, Zeytinburnu’nda Seyitnizam ve Telsiz mahallelerinde gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak.
Silivri’de yatırım çalışması kapsamında Hürriyet, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde; Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’nde; Güngören’de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde ve Esenyurt’ta Atatürk Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
***
PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
Sultangazi
00.00–01.00 — Esentepe Mahallesi; 2394, 2852, 2854, 2858, 2868, 2869, 2869/1, 2870, 2870/1, 2870/2, 2874, Gazi Cebeci Sk. / Gazi Mahallesi; 1372, 1380, 1381, 1382, 1384/3, 1384/4, 1412, 1414/1, 1416, 1421/1, Kıbrıs Sk. ve civarı.
00.00–01.00 — Yunus Emre Mahallesi; 1383, 1383/1, 1384, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1386/1, 1387, 1387/1, 1387/2, 1388, 1388/1, 1389, 1389/1, 1390, 1391, 1392/2, 1392/5, 1393, 1393/1, 1395, 1395/1, 1395/2, 1396, 1396/1, 1397, 1397/1, 1397/2, 1398, 1398/1, 1398/2, 1399, 1405, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1405/8, 1407, 1407/1, 1407/2, 1425, 1614 Sk. ve civarı.
01.20–03.20 — Esentepe Mah., 2421 Sk. / Sultançiftliği Mah.; 1–205 arası sokaklar ve çevresi.
01.20–03.20 — Sultançiftliği Mah.; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, Eski Edirne Asfaltı, Gazi Mustafa Kemal, Ordu, Şehit Necati Özgeli Sk., Uğur Mumcu Mah.; 2121, 2128, 2131, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2139/1, Orhan Gazi Sk. / Yunus Emre Mah.; 1385 Sk. / İsmetpaşa Mah.; 116–128 arası sokaklar.
09.00–17.00 — 50. Yıl Mah.; 2000, 2002, 2006, 2081, 2083, 2084, 2086, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, B, Eski Edirne Asfaltı, Mevlana, Muhsin Yazıcıoğlu Sk. / Cebeci Mah.; 1. Cebeci Mah.; 2453–2481 ve 2535–2539 arası sokaklar.
Gaziosmanpaşa
00.00–02.00 — Kazım Karabekir Mah., Pazariçi Mah., Yıldıztabya Mah.
Eyüpsultan
00.00–02.00 — Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Esentepe, Güzeltepe, Karadolap, Mithatpaşa, Sakarya, Silahtarağa, Yeşilpınar, Çırçır mahalleleri.
Fatih
05.00–06.00 — Kemalpaşa Mah.; 18 Sekbanlar, Ahmet Selahattin, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Fethibey, Fevziye, Gençtürk, Mahmutiye Çeşmesi, Mimarbaşı, Vidinli Tevfikpaşa, Yeşiltulumba, Çukur Çeşme, Şehzadebaşı, Şirvanzade Sk. / Molla Fenari Mah.; Yeniçeriler Sk.
Bakırköy
09.00–17.00 — Şenlikköy Mah., Çatal Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk.
Zeytinburnu
09.00–17.00 — Seyitnizam Mah., Balıklı Çırpıcı Yolu Sk. / Telsiz Mah.; 320, 85/4A, 85/4C, 85/4D, Asım Kazancıgil, Balıklı Yol, Dursun Kılıç, Ergüvan, Fesleğen, Gelincik, Gül, Lale, Menekşe, Nilüfer, Orkide, İmdat Toraman Sk. ve civarı.
09.00–17.00 — Seyitnizam Mah.; G/11–G/18 blokları, G/5, G/8, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana, Seyitnizam Sk. / Telsiz Mah.; Akasya, Gelincik, Karanfil, Orkide, Zambak, İmdat Toraman Sk.
Silivri
09.00–17.00 — Hürriyet Mah.; Oyaçiçeği, Portakal Çıkmazı, Seher, Soylu, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler Sk. / Kavaklı Mah.; Beykoz Sk. / Ortaköy Mah.; Büyükosman, Harbiye, Kavaklı, Küçükselvi, Lamibey, Mera, Millet Bahçe, Niğbolu, Oyunbozan, Salihbey, Topkara, Yeşilbahçe Sk.
Sarıyer
09.00–17.00 — Ayazağa Mah., Dereboyu 1 Sk.
Güngören
09.00–17.00 — Mehmet Nesih Özmen Mah.; Ceviz, Fatih, Yüksel Sk.
Esenyurt
09.00–17.00 — Atatürk Mah.