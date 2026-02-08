İstanbul’da planlı elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) planlı bakım ve yatırım programına göre İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Açıklamaya göre, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Güngören ve Esenyurt’ta belirli mahalle ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.

Sultangazi’de Esentepe, Yunus Emre, Sultançiftliği, 50. Yıl ve Cebeci mahallelerinde gece saatlerinden itibaren farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacak. Gaziosmanpaşa’da Kazım Karabekir, Pazariçi ve Yıldıztabya mahalleleri; Eyüpsultan’da Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Esentepe, Güzeltepe, Karadolap, Mithatpaşa, Sakarya, Silahtarağa, Yeşilpınar ve Çırçır mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Fatih’te Kemalpaşa ve Molla Fenari mahallelerinde sabah saatlerinde kısa süreli kesinti planlanırken, Bakırköy’de Şenlikköy ve Yeşilköy mahallelerinde, Zeytinburnu’nda Seyitnizam ve Telsiz mahallelerinde gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak.

Silivri’de yatırım çalışması kapsamında Hürriyet, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde; Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’nde; Güngören’de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde ve Esenyurt’ta Atatürk Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

***

PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

Sultangazi

00.00–01.00 — Esentepe Mahallesi; 2394, 2852, 2854, 2858, 2868, 2869, 2869/1, 2870, 2870/1, 2870/2, 2874, Gazi Cebeci Sk. / Gazi Mahallesi; 1372, 1380, 1381, 1382, 1384/3, 1384/4, 1412, 1414/1, 1416, 1421/1, Kıbrıs Sk. ve civarı.

00.00–01.00 — Yunus Emre Mahallesi; 1383, 1383/1, 1384, 1384/1, 1384/2, 1385, 1386, 1386/1, 1387, 1387/1, 1387/2, 1388, 1388/1, 1389, 1389/1, 1390, 1391, 1392/2, 1392/5, 1393, 1393/1, 1395, 1395/1, 1395/2, 1396, 1396/1, 1397, 1397/1, 1397/2, 1398, 1398/1, 1398/2, 1399, 1405, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1405/8, 1407, 1407/1, 1407/2, 1425, 1614 Sk. ve civarı.

01.20–03.20 — Esentepe Mah., 2421 Sk. / Sultançiftliği Mah.; 1–205 arası sokaklar ve çevresi.

01.20–03.20 — Sultançiftliği Mah.; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, Eski Edirne Asfaltı, Gazi Mustafa Kemal, Ordu, Şehit Necati Özgeli Sk., Uğur Mumcu Mah.; 2121, 2128, 2131, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2139/1, Orhan Gazi Sk. / Yunus Emre Mah.; 1385 Sk. / İsmetpaşa Mah.; 116–128 arası sokaklar.

09.00–17.00 — 50. Yıl Mah.; 2000, 2002, 2006, 2081, 2083, 2084, 2086, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, B, Eski Edirne Asfaltı, Mevlana, Muhsin Yazıcıoğlu Sk. / Cebeci Mah.; 1. Cebeci Mah.; 2453–2481 ve 2535–2539 arası sokaklar.

Gaziosmanpaşa

00.00–02.00 — Kazım Karabekir Mah., Pazariçi Mah., Yıldıztabya Mah.

Eyüpsultan

00.00–02.00 — Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Esentepe, Güzeltepe, Karadolap, Mithatpaşa, Sakarya, Silahtarağa, Yeşilpınar, Çırçır mahalleleri.

Fatih

05.00–06.00 — Kemalpaşa Mah.; 18 Sekbanlar, Ahmet Selahattin, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Fethibey, Fevziye, Gençtürk, Mahmutiye Çeşmesi, Mimarbaşı, Vidinli Tevfikpaşa, Yeşiltulumba, Çukur Çeşme, Şehzadebaşı, Şirvanzade Sk. / Molla Fenari Mah.; Yeniçeriler Sk.

Bakırköy

09.00–17.00 — Şenlikköy Mah., Çatal Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk.

Zeytinburnu

09.00–17.00 — Seyitnizam Mah., Balıklı Çırpıcı Yolu Sk. / Telsiz Mah.; 320, 85/4A, 85/4C, 85/4D, Asım Kazancıgil, Balıklı Yol, Dursun Kılıç, Ergüvan, Fesleğen, Gelincik, Gül, Lale, Menekşe, Nilüfer, Orkide, İmdat Toraman Sk. ve civarı.

09.00–17.00 — Seyitnizam Mah.; G/11–G/18 blokları, G/5, G/8, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana, Seyitnizam Sk. / Telsiz Mah.; Akasya, Gelincik, Karanfil, Orkide, Zambak, İmdat Toraman Sk.

Silivri

09.00–17.00 — Hürriyet Mah.; Oyaçiçeği, Portakal Çıkmazı, Seher, Soylu, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler Sk. / Kavaklı Mah.; Beykoz Sk. / Ortaköy Mah.; Büyükosman, Harbiye, Kavaklı, Küçükselvi, Lamibey, Mera, Millet Bahçe, Niğbolu, Oyunbozan, Salihbey, Topkara, Yeşilbahçe Sk.

Sarıyer

09.00–17.00 — Ayazağa Mah., Dereboyu 1 Sk.

Güngören

09.00–17.00 — Mehmet Nesih Özmen Mah.; Ceviz, Fatih, Yüksel Sk.

Esenyurt

09.00–17.00 — Atatürk Mah.