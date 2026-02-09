İstanbul’da planlı elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe etkilenecek

İstanbul’da 9 Şubat 2026 tarihinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre kesintiler günün farklı saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kesintilerden Arnavutköy, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Esenyurt, Beylikdüzü, Kağıthane, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Büyükçekmece ilçelerinde bazı mahalleler etkilenecek. Çalışmalar kapsamında elektrik kesintilerinin gece saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde uygulanacağı belirtildi.

BEDAŞ, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının elektrik dağıtım altyapısının güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirirken, kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylı bilgilere kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

Kesintiden etkilenecek ilçeler şu şekilde:

• Arnavutköy

• Beyoğlu

• Fatih

• Sarıyer

• Esenyurt

• Beylikdüzü

• Kağıthane

• Küçükçekmece

• Bayrampaşa

• Eyüpsultan

• Büyükçekmece

• Bahçelievler

• Şişli

• Gaziosmanpaşa

• Bağcılar

• Beşiktaş

• Güngören

• Avcılar

• Zeytinburnu