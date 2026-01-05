İstanbul’da restorana operasyon: Değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

İstanbul Eyüpsultan’da jandarma ekipleri silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin teslimat yapacağı restorana yapılan baskında valizin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon değerinde olduğu öğrenilen 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettiği bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir restoranda teslimat yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri restorana operasyon düzenledi. Şüpheli baskında yakalanırken yanındaki valizde ise arama yapıldı.

Valizde 50 tabanca ve 96 şarjör bulundu.

Bulunan silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.