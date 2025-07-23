İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler başladı

İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler başladı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı’na geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.