İstanbul’da sağanak etkisi

İstanbul'da sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. ​​​​​​​

İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.

İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada vatandaşları uyarmış; "Bu akşamınızı 9-10 itibarıyla mümkün olduğu kadar tedbirli, acil bir durumunuz yoksa araçla dışarıya çıkmayın ve eğer geçmişte bir kısım deneyimleriniz var ise ama apartmanınızda, ama binanızda bu anlamda tedbirlerinizi alın" demişti.



Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Şiddetli yağış, yıldırım, dolu...



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 4 ilçesini işaret ederek şiddetli yağış uyarısında bulundu. “Bugün pazar sabah saatlerinden öğlene kadar İstanbul'un Avrupa yakasında çok şiddetli yağış yıldırım dolu olasılığı var” diyen Şen, uyarılarını şöyle sıraladı:

“Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Başakşehir, yeni havaalanı risk yüksek. Öğleden sonra etkisini kaybediyor. Öğleden sonra yağış Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli.

Bu gece ve yarın Doğu Karadeniz'de sel ve taşkın riski yüksek. Ordu dan Artvin'e kadar olan bölge ani sel yıldırım dolu riski çok yüksek görünüyor. Aman dikkat.”