İstanbul’da sağanak yağışla beraber çamur yağdı

İstanbul’da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avrupa Yakası’nda da etkili olan yağmurda çamur araçların üzerini kapladı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda AKOM’un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası’nda da etkisini gösteren yağmurda çamur bazı araçların üzerini kapladı.

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.