İstanbul’da sahte alkol soruşturması: Tutuklu sayısı yükseldi

İstanbul 38 kişinin sahte alkol nedeniyle öldüğü soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmada çerçevesinde gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklananların sayısı ise 11’e yükseldi.

Öte yandan hastanelerde bulunan 27 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye başvurmuştu. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte alkol ile damıtma makinesi ele geçirilmiş, zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.