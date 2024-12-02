İstanbul’da sahte içki ölümleri artıyor: Can kaybı 8'e yükseldi

Fatih'te kaçak içki tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan üç kişiden biri hayatını kaybetti. İçki satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı sekize yükseldi.

Son günlerde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen zehirlenen 15 kişiden yedisi tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmiş sekiz kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyordu.

Yine Fatih ilçesinde sahte içkiden dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti.

Fatih’te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte içki tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. M.B hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içki satışı yaptığı tespit edilen B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli B.S.’nin “Taksirle Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.