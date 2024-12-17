İstanbul’da sahte içki operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 11 adrese sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 17 bin 287 litre sıvı, bin 715 şişe sunuma hazır sahte içki ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler Emniyet'te sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘alkollü içki kaçakçılığı’ yapan suç ağlarına ve organizasyonlara yönelik 9 ve 16 Aralık günleri arasında 11 ayrı operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte alkol ölümlerinin ardından yoğunlaştırılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ruhsatsız fabrika ve depolarda yapılan aramada 17 bin 287 litre alkollü sıvı, bin 715 şişe sunuma hazır sahte alkollü içki, 4 bin 363 adet içki bandrolü, 5 bin 400 adet etiket, bin 500 adet kapüşon, alkol yapımında kullanılan şişe, hortum, huni ve bidon gibi çok sayıda yan ürün ele geçirildi.

Öte yandan 2024 yılının başından beri il genelinde yürütülen operasyonlar ve yapılan denetimlerde, 14 bin 718 şişe dolu alkollü içki, 297 bin 624 litre alkollü sıvı (etil/metil alkol), 928 bin 984 adet alkol yan ürünlerinin ele geçirildiği ve 66 farklı olayda 113 şüpheli hakkında adli işlemin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ele geçirilen sahte içkiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul'da 1 Kasım'dan bu yana sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 kişi hayatını kaybetti.