İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir depoya sahte içki baskını düzenlendi. Yapılan aramalarda 155 şişe sahte içki, 190 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan bir depoda, sahte içki depolandığının belirlenmesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat günü depoya gerçekleştirilen operasyonda, G.Y. ile H.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerce depoda yapılan arama çalışmalarında ise çeşitli ebatlardaki şişelere doldurulmuş vaziyette 155 şişe sahte içki ile mavi ve beyaz renkli bidonlar içerisinde toplamda 190 litre etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan, depoda yakalanıp gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.