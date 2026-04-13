İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 1,5 milyon hap ele geçirildi

İstanbul'da 1,5 milyon sahte hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı.

Adresteki aramada yasa dışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1,5 milyon hap formunda ilaç ile yaklaşık 10 milyon hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.