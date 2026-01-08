İstanbul’da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 350 ihbar, seferler iptal

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde çok sayıda olaya yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, gece saat 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, fırtınanın sabah saat 05.00 itibarıyla kent genelinde etkili olmaya başladığı belirtilerek, vatandaşlar olası çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmeleri ile su baskınlarına karşı uyarıldı.

350 İHBAR ALINDI

Fırtınanın etkili olduğu sabah saatlerinden saat 18.00’e kadar geçen sürede kent genelinde:

45 ağaç devrilmesi,

89 çatı uçması,

214 tehlike arz eden parça ihbarı,

1 metruk bina çökmesi,

1 istinat duvarı çökmesi

olmak üzere toplam 350 ihbar alındı.

İhbarlara AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtilirken, fırtınaya bağlı olaylar nedeniyle bir vatandaşın hafif yaralandığı bildirildi.

DENİZ VE HAVA ULAŞIMI AKSADI

Fırtına nedeniyle ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Açıklamaya göre:

İstanbul Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından saat 17.00 itibarıyla çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile Şehir Hatları’na bağlı tüm seferler iptal edildi.

İstanbul Havalimanı’nda 32 iç hat ve 32 dış hat olmak üzere toplam 64 sefer,

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 31 iç hat ve 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edildi.

TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle Tuzla’da 37, Pendik’te 7 ve Kartal’da 1 olmak üzere toplam 45 teknenin zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, fırtına etkisini yitirene kadar vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.