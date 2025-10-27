İstanbul’da şiddetli rüzgar: Ağaçlar kırıldı, elektrik direği devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurmuştu. İstanbul'da şiddetli rüzgar hasarlara yol açtı.

Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde rüzgar nedeniyle cadde üzerindeki bir ağaç kırılarak park halindeki aracın üstüne devrildi. Olayda aracın ön camı hasar alırken devrilen ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesildi. Belediye ekiplerinin ağaçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İKİ ARAÇTA HASAR

Şişli Fulya Mahallesi’nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.

SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Aracın ön camında hasar oluştu.