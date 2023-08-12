İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: 1 kişi göçük altında kaldı
Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan 3 katlı ahşap binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişiden biri, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA-İHA-DHA
İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.
Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.30’da çöktü.
Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.