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İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: 1 kişi göçük altında kaldı

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan 3 katlı ahşap binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişiden biri, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 12.08.2023 15:57
  • Giriş: 12.08.2023 15:57
  • Güncelleme: 12.08.2023 16:37
Kaynak: AA-İHA-DHA
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İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: 1 kişi göçük altında kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.30’da çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

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