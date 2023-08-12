İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: 1 kişi göçük altında kaldı

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan 3 katlı ahşap binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişiden biri, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

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