İstanbul’da tedirgin eden görüntü: Polis şahıslara ulaşamadı

İstanbul’da bir çift, ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla gezinti yaparken görüntülendi. Durum emniyete bildirilirken şahıslara ve ellerindeki silahların gerçek olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşılamadı.

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Fotoğraf: @AvBilalCelik (Twitter)