İstanbul’da trafiği durduran kavga: Tekme tokat birbirlerine girdiler

İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga yurttaşların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti.

Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi. Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren yurttaşlar ayırdı.

Yaşananlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.