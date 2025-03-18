İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

(İSTANBUL) İstanbul’da soğuk havayla birlikte sağanak, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul’da havaların soğumasıyla birlikte sağanak yağış, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur etkili oluyor. Sağanak yağış trafik yoğunluğuna da neden oldu. Özellikle iş çıkış saatlerine doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haritası verilerine göre saat 18.30 civarında trafik yoğunluğu yüzde 89’u gördü. Yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 78'e düştü ancak çok sayıda yurttaş evlerine ulaşabilmek için trafikte beklemek durumunda kaldı.