İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’ı aştı

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı.

Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oluyor. Sağanak kentin trafiğini de olumsuz etkiledi.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) haritasına göre; 17.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.