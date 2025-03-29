İstanbul’da tutuklananların ilk duruşması 18 Nisan’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

İstanbul'da, 23 Mart’ta eylemlere katılan ve içlerinde SOL Partililerin de olduğu tutuklanan 75 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Tutuklu bulunan kişilere İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen düzenlenen eyleme katıldıkları ve yapılan uyarılara rağmen dağılmadıkları suçlamaları yöneltildi. 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin ilk duruşması 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İstanbul’daki çeşitli sulh ceza hâkimlikleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre, toplam 75 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği 11 kişiyi, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği 8 kişiyi, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği 11 kişiyi, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 7 kişiyi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ise 10 kişiyi tutukladı. Bir kişi ise serbest bırakıldı.