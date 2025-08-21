İstanbul’da ulaşım rotası değişiyor

Haber Merkezi

İstanbul’da ulaşım konusunda iki önemli değişiklik hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı’ya taşınıyor. Otobüs öncelikli şerit uygulaması da devreye alınıyor. Projenin pilot uygulama ile hayata geçirileceği Vatan ve Fevzipaşa Caddeleri için çalışmalar başladı.

İstanbul’da Tarihi Yarımada’da kapsamlı bir ulaşım planı devreye alınıyor. Plan, toplu ulaşımın önceliklendirilmesini ve özel araçların sınırlandırılmasını hedefliyor. Aynı zamanda bisiklet ve yaya dostu alanlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, iskelenin Yenikapı’ya taşınmasıyla birlikte, Sirkeci’den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatların da hizmete alınacağını söyledi.