İstanbul’da üniversite öğrencileri, ABD-İsrail saldırılarını protesto edecek

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı İstanbul’da üniversiteliler sokağa çıkıyor.

DEM Parti Gençlik Meclisi, EHP Gençliği, EMEK Gençliği, Özgürlükçü Gençlik, SOL Genç, TİP’li Öğrenciler bugün saat 18.00'da Abbasağa Parkı Çıkışında buluşup, Beşiktaş Kartal Meydanına yürüyecek.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tüm dünyada protesto ediliyor. Meydanlarda bir araya gelen milyonlar, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı ortak mücadele vurgusu yapıyor.

Türkiye’de de bir araya gelen sol ve sosyalist gruplar, ABD ve İsrail’in bölgesel planlarına dikkat çekerek pek çok ilde saldırıları protesto etti.

Son olarak DEM Parti Gençlik Meclisi, EHP Gençliği, EMEK Gençliği, Özgürlükçü Gençlik, SOL Genç, TİP’li Öğrenciler bugün Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda bir araya gelerek Beşiktaş’ta bulunan Kartal Meydanı’na yürüyecek. Öğrenciler burada açıklama yapacak.