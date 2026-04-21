İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 247 bin 500 sentetik hap ele geçirildi
İstanbul’da üç ilçede düzenlenen operasyonda 247 bin 500 sentetik ecza hap, üretim makineleri ve boş kapsüller ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul'da, 247 bin 500 sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.
Ekipler, 3 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 247 bin 500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200 bin doluma hazır boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.