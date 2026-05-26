İstanbul’da yakalanan Faslı uyuşturucu baronu 4 daire alarak Türk vatandaşı olmuş!

Interpol'ün difüzyon mesajıyla aradığı 34 yaşındaki uyuşturucu baronu Fas vatandaşı Mohamed Boulakhrıf, 13 Mayıs'ta İstanbul'da gözaltına alındı.

Boulakhrıf'ın gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığına geçtiği, adını Murad Arslan olarak değiştirdiği ve üzerine 14 konut kayıtlı olduğu belirtildi.

Boulakhrıf, 2022'de dört daire alarak vatandaşlık kazandığını, gerekli 250 bin doları Fas ve Almanya'daki ailesinden aldığını söyledi, daireleri kiraya vererek gelir elde ettiğini belirtti.

2025'te 10 daire daha satın aldığını, taşınmazların inşaat halinde olduğunu ve "ön ödeme yaptığını ancak miktarı hatırlamadığını" ifade etti.

SAVCILIK "UYUŞTURUCU GELİRİ" İHTİMALİNİ İNCELİYOR

Halk TV yazarı Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, savcılık, dairelerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirle alınıp alınmadığını incelerken, Boulakhrıf'ın ise bunu reddetti.

Vatandaşlık alma gerekçesi olarak da Türkiye'de "gelecek kurma" ve evlilik planını öne sürdü.

ENCROCHAT İDDİASI VE KOKAİN BULGUSU

Almanya'nın 24 Eylül 2025 tarihli difüzyon bülteninde, Boulakhrıf'a 3 Nisan 2020–28 Mayıs 2020 arasında Encrochat üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde suçlamalar yöneltildi.

Boulakhrıf Encrochat kullanmadığını savundu. Evinde 3,98 gram kokain bulunduğu, kokain kullandığını kabul ettiği, maddeyi Telegram üzerinden tanımadığı kişilerden 3 bin 500 TL'ye "bir kullanımlık" aldığını söylediği belirtildi.

Boulakhrıf, Almanya'ya iade edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutuluyor.