İstanbul’da yangın paniği: 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gecekonduda çıkan yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran alevler bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, polis ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Sokakların dik ve dar olması nedeniyle ekipler, yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.