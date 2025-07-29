İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 550 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; operasyonlarda yakalanan 33 şüphelinin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıklarının, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıklarının, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

550 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

