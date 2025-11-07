İstanbul’da yaşam maliyeti bir ayda yüzde 2,82 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da Ekim 2025’e ilişkin yaşam maliyeti araştırması sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam gideri ekim ayında 104 bin 927 liraya yükseldi. İstanbul’da yaşam maliyeti 100 bin liranın üzerine ilk kez eylül ayında çıktı.

İstanbul’daki yaşam maliyeti ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82 oranında arttı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,30 artış gösterdi.