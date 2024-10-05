İstanbul’da yaşamak 4,2 asgari ücrete denk

Ekonomi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül sonuçlarını duyurdu. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,62, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,30 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 lira oldu.

İstanbul’da yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 düzeyindeydi. Ocak ayından bu yana 9 aydaki artış yüzde 34,63 oldu.

İstanbul’da fiyatı aylık azda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurta oldu. Onu yüzde 3,67 ile tıraş malzemeleri, yüzde 3,17 ile kuru fasulye, yüzde 3 ile çocuk tişörtü izledi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti. Onu yüzde 90,28 ile tıraş malzemeleri, yüzde 83,49 ile kuru fasulye, yüzde 69,42 ile et-kıyma takip etti.