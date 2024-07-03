İstanbul’da yaşamanın maliyeti 3,7 asgari ücrete denk

İBB'ye bağlı İPA’nın haziran ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı. Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,5 oranında arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 63 bin 524 lira olarak hesaplandı.

Ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 1 lira arttı. Bu, 3,7 asgari ücrete denk geliyor.

Temel tüketim maddeleri bir önceki yılın haziran ayıyla karşılaştırıldığında en yüksek oranlı fiyat artışı nohutta yaşandı.

Nohutun fiyatı geçen yıla göre yüzde 89,1 oranında arttı. Bütün tüketim maddeleri incelendiğinde ise en yüksek artış ağız ve diş bakımı ürünlerinde oldu. Ağız ve diş bakımı ürünlerinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 206,2 oranında arttı.