İstanbul’da yeni uygulama: Ambulanslar radyo frekansıyla sürücülerden yol isteyecek

İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Ambulans sireninin duyulmadığı ortamlarda, yakındaki araçların radyo frekansları üzerinden anons yapılacak.

Yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, özel bir cihaz geliştirildi.

ARAÇ İÇİ RADYOLARA ANONS İLETİLECEK

Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek.

Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığında zamanla bir yarışın başladığını vurgulayarak, "Burada en önemli husus hızlı bir şekilde hastanın bulunduğu lokasyondan alınıp doğru hekime, doğru tedavi merkezine götürülmesi. Bu konuda iyiyiz. Şehir içinde 8 dakika ve kırsal bölgede yaklaşık 12, 13 dakikada vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz." dedi.

İstanbul'un en büyük problemlerinden birinin trafik olduğunu aktaran Güner, bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi.

"BAZEN AMBULANSIN GELDİĞİNİ ŞOFÖRLER FARK EDEMİYOR"

Doç. Dr. Güner İstanbul'da ambulansların trafikteki araçları siren ve tepe lambasıyla uyardığını belirterek, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik." diye konuştu.

Pilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını dile getiren Güner, "Bu uygulama Türkiye'de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız. İlk bizim yapmamız zaten gerekiyor." ifadelerini kullandı.