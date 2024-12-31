İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: Hangi bölgelerde araç girişi yasak?

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alındı.

İstanbul Valiliği’nin kararıyla bu sabah saat 08.00’den itibaren Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek.

Yasak kararı 1 Ocak saat 08.00’e kadar sürecek. Saat 14.00’ten itibaren ise İstiklal Caddesi ve buraya çıkan tüm yollar trafiğe kapanacak.

1 Ocak sabahı yapılacak Filistin mitingi nedeniyle de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Kent genelinde 60 bin 68 personel görev yapacak.

BEYOĞLU’NDA KAPANACAK YOLLAR

Beyoğlu’nda saat 14.00 itibariyla trafiğe kapanacak yollar şöyle:

- İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

- Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak.

- Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

ŞİŞLİ'DE KAPANACAK YOLLAR

Şişli’de saat 14.00 itibarıyla kapanacak yollar

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

Beşiktaş’ta saat 14.00’te kapanacak yollar

- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.

KADIKÖY'DE KAPANACAK YOLLAR

Kadıköy’de 14.00’te kapatılacak yollar

- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi

- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi

- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi

- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi

- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

1 OCAK’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da Filistin mitingi yapılacak.

Miting Galata Köprüsü’nde gerçekleşecek.

Miting nedeniyle kentte bazı yollar 1 Ocak sabahı kapalı olacak.

Bu akşam saat 23.00 itibariyla Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

Sabah 05.00’ten itibaren kapalı olacak yollar ise şöyle:

- Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi’nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

- Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır)

- Bankalar Caddesi

- Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

- Unkapanı Köprüsü

- Refik Saydam Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi – Dolmabahçe istikameti

Saat 04.00’ten itibaren kapanacak yollar şöyle:

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Ankara Caddesi – Ebu Suud Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası) ve bu bölgeye çıkan tüm yollar

- Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar