İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 46

Ekonomi Servisi

Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan ‘sahibinden Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü’nün eylül ayı sonuçları paylaşıldı. Rapora göre, satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları İstanbul’da yüzde 20,8, Ankara’da yüzde 22,4 ve İzmir’de yüzde 26,6 oldu.

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı eylülde yüzde 45,2’ye düştü. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 46,2, Ankara’da yüzde 51,3 ve İzmir’de ise yüzde 56,3 olarak öne çıkıyor. Reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz’dan bu yana gösterdiği düşüş, 2024 Eylül’de devam etti.

Endeks İstanbul’da 1,3 puan, Ankara’da 0,8 puan, İzmir’de ise 1,9 puan azaldı. Eylül’de reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 155,3, Ankara’da 180,9, İzmir’de ise 168,7 oldu. Eylül 2024’te yıllık fiyat değişimi oranı Ağustos 2024’e kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde -18,6 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.