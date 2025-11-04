İstanbul’da yoğun sis: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul sabaha sisle uyandı. Kentte görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi, saat 08.08 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Saat 08.08 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı.
Meteoroloji, sis ve yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.