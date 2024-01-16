İstanbul’daki barajlar iki aylık yağışlarla beslendi

İstanbul’da geçen yıl 11 barajlardaki doluluk oranının yüzde 16.18'e kadar düşmesinin ardından bu yıl 2 aydır aralıklarla süren sağanağın ardından yüzde 58’i aştı.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 58.30'a çıkmıştı.

16 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 58.57

Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 58.57 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimine yaklaştı.

BU HAFTA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bu hafta da İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.