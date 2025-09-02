İstanbul’daki depreme dayanıksız okullarda son durum

İstanbul'da çok sayıda okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni eğitim ve öğretim yılında hizmet veremeyecek.

İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul binası incelendi.

Bu incelemelerde riskli bulunan bin 336 okuldan 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirildi. 61 okulda yapım ve güçlendirme çalışmaları sürerken, 100 okulun ihale süreci devam ediyor.

39 ilçede kamu kaynakları ve bağışlarla toplam 150 okulun inşaatı devam ediyor. İstanbul’da şu an 2 bin 371 okulda (%78) tam gün eğitim verilirken, 677 okulda (%22) ikili eğitim devam ediyor.

İstanbul, 2025-2026 eğitim öğretim yılına 23 farklı ilçede 34 yeni okul ile başladı. 12 okul da güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bu okulların 17’si ilkokul, 8’i ortaokul, 16’sı lise, 3’ü anaokulu ve 2’si halk eğitim merkezi olarak planlandı.