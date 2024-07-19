İstanbul’daki maden sahası evleri yuttu

İstanbul Sultangazi’de akıllara durgunluk veren maden sahası büyütme projesi tepki çekti. Çevrelerini saran maden sahasının ortasında kalan mahalle, uçurumun kenarında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli sorunlarının çözülmesini istedi. Maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını öne süren yurttaşlar, teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazındığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü.

Birçok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi. Mahallede yaşayan birçok aile nefes darlığı ve astım hastası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli, belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediklerini hatta evleri zorla sattırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde evlerin hemen yakınında dinamitle patlatma anı saniye saniye kaydedildi. Patlamanın etkisiyle evlerinin sarsıldığını ifade eden yurttaşlar çocuklarını çok korktuğunu söyledi. Dinamitle patlatma sonucu ortaya çıkan toz bulutunun Sultangazi’ye yayıldığı anlar ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.