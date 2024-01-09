İstanbul’dan cenaze getiren otobüs çamurlu yola saplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle getirilen cenaze, Varto ilçesi üzerinden Bulanık’a götürülmek istenirken, 2015 yılında yapımına başlanan Alparslan-2 Barajı çalışmaları sırasında su altında kalarak bir kısmı tahrip olan ve yeniden yapılmayan yolda çamura saplandı.

Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında çamur deryasına dönen yolda mahsur kalan otobüs, bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarıldı.

Akçatepe köyünden Nevzat Yüksel, İstanbul’dan cenaze getirildiğini ve Varto güzergâhı üzerinden Bulanık ilçesine gideceğini dile getirerek, “Çamura batan otobüsü traktör yardımıyla kurtardık. Köylerine gitmekte bulunan bazı sürücüler de otobüsün çamura batmasından dolayı yolda kaldılar. Bu yolun bir an evvel yapılmasını istiyoruz” dedi.