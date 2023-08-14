İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken gözaltına alındılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan Kastamonu’nun Tosya ilçesine uyuşturucu getirirken yakalanan şahısları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde İstanbul’dan Kastamonu’nun Tosya ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.K. ve O.P. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, metamfetamin, sentetik hap ve bonzai ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.