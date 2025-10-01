İstanbulkart arıza bildirimi nereye yapılır? İstanbulkart müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

İstanbul’da toplu ulaşımın vazgeçilmezi olan İstanbulkart ile ilgili her türlü işlem için İstanbulkart müşteri hizmetleri numarası aranabilir. Kullanıcıların en çok sorduğu sorulardan biri olan “İstanbulkart müşteri hizmetleri hangi numara?” sorusunun yanıtı:

ALO 153 Çağrı Merkezi

0 212 468 00 00

Bu iki numara üzerinden İstanbulkart ile ilgili tüm taleplerinizi, şikâyetlerinizi ve bilgi isteklerinizi iletebilirsiniz.

İSTANBULKART ARIZA BİLDİRİMİ TELEFON NUMARASI

Kullanıcıların sıkça yaşadığı sorunlardan biri kart arızalarıdır. İstanbulkart arıza bildirimi telefon numarası da yine ALO 153 ve 0 212 468 00 00’dır. Bu hatlar üzerinden arıza kaydı açabilir, kartınızın iptali veya değişimiyle ilgili yönlendirme alabilirsiniz.

İSTANBULKART MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE HANGİ HİZMETLER VERİLİR?

İstanbulkart müşteri hizmetleri, kullanıcıların yaşadığı teknik ve idari sorunlara çözüm sunar. İşte müşteri hizmetlerinden alabileceğiniz başlıca hizmetler:

Kart bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri hakkında yönlendirme

Kayıp, çalıntı ve arıza durumunda kart iptali / bloke edilmesi

Kart tipi değişikliği (öğrenci, öğretmen, indirimli, tam) ve abonman vize işlemleri hakkında bilgilendirme

Mobil uygulama eşleştirme, cihaz değiştirme ve giriş sorunları için destek

Bakiye iadesi ve bakiye transferi taleplerinin işleme alınması

İstanbulkart başvuru merkezleri hakkında adres ve çalışma saati bilgisi

Kampanya, promosyon, kullanım kuralları ve güncel duyuruların paylaşılması

Şikâyet ve itirazların kayda alınması ve takibi

Özetle, İstanbulkart müşteri hizmetleri numarası ALO 153 ve 0 212 468 00 00’dır. Bu numaralar üzerinden hem İstanbulkart arıza bildirimi yapabilir hem de bakiye, kart yenileme, abonman, indirimli kart işlemleri gibi tüm konularda destek alabilirsiniz. İstanbulkart müşteri hizmetlerinde verilen hizmetler, kullanıcıların ulaşım deneyimini kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat erişilebilir durumdadır.