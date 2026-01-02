İstanbulkart ücret tarifesi güncel (2026): Tam bilet ne kadar? Öğrenci abonmanı ne kadar? Metrobüs ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 15 Eylül 2025 tarihli kararı ile toplu olaşım tarifesi belirlendi. İstanbulkart ücretleri 2026”, “tam bilet fiyatı”, “öğrenci kart ücreti”, “metrobüs fiyatları”, “Mavi Kart” abonman bedelleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

UKOME kararına göre İstanbulkart, aylık öğrenci ve tam abonman ücretlerine zam geldi.

İstanbulkart Ücret Tarifesi 2026 yılı şöyle oldu:

İSTANBULKART ÜCRETLERİ

Tam: 35.00 TL

Öğrenci: 17,08 TL

Sosyal (Öğretmen ve 60 yaş üstü): 25,06TL

AYLIK KART ÜCRETLERİ (MAVİ KART)

Tam: 2748 TL

Öğrenci: 494 TL

Sosyal: 1709 TL

AKTARMA ÜCRET TARİFESİ 2025

Kategori 1. Aktarma 2. Aktarma 3. Aktarma 4. Aktarma 5. Aktarma Tam 26,06 TL 20,02 TL 13,02 TL 13,02 TL 13,02 TL Öğrenci 8,49 TL 8,04 TL 7,02 TL 7,02 TL 7,02 TL Sosyal 16,03 TL 12,50 TL 8,49 TL 8,49 TL 8,49 TL

METROBÜS ÜCRET TARİFESİ 2025

Metrobüs hattı Söğütlüçeşme – Beylikdüzü arasında hizmet veriyor. En uzun durak aralığı 44 durak ve toplam 52 kilometredir. Tam ücretli yolculukta 51,96 TL, öğrenci yolculukta 17,08 TL tahsil ediliyor.

Durak Sayısı Tam Öğrenci Sosyal Mavi Kart (Aylık) Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı 1 25,06 TL 11,04 TL 15,51 TL 1 2 2 29,08 TL 12,02 TL 18,53 TL 1 2 3 35,00 TL 14,00 TL 21,47 TL 1 2 4-9 40,01 TL 15,98 TL 25,06 TL 2 2 10-15 43,94 TL 17,08 TL 25,41 TL 2 2 16-21 45,97 TL 17,08 TL 27,02 TL 2 2 22-27 47,08 TL 17,08 TL 27,02 TL 2 2 28-33 48,51 TL 17,08 TL 28,49 TL 2 2 34-43+ 51,96 TL 17,08 TL 28,49 TL 2 2

ELEKTRONİK BİLET TARİFESİ

Tek Geçiş: 50 TL

İki Geçiş: 90 TL

Üç Geçiş: 145 TL

Dört Geçiş: 175 TL

Beş Geçiş: 205 TL

10 Geçiş: 400 TL

İSTANBULKART ÜCRET İADESİ NASIL OLUR?

Metrobüs hattında aynı durak içerisinde iade verilmez. İade alınabilmesi için en az 1 durak gidilmelidir.

SIK SORULAN SORULAR

İstanbulkart ücret iadesi nasıl alınır?

Metrobüs çıkışlarındaki iade makinelerine kartınızı okutarak geri ödeme alabilirsiniz.

İstanbulkart aktarma süresi kaç saat?

Aynı gün içinde 2 saat boyunca aktarma yapılabilir.

Metrobüs hattında indirimli geçiş olur mu?

Metrobüsten başka bir araca aktarma yapıldığında indirim uygulanır, ancak diğer araçtan metrobüse geçişte indirim geçerli değildir.

Hangi koşullarda indirim uygulanmaz? Hangi durumda indirim yapılır?

Toplu ulaşım araçlarından Metrobüs hattına aktarma yapıldığında indirim uygulanmaz. Metrobüs hattından diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma yapıldığında indirim uygulanır.

İSTANBULKART AKTARMA SÜRESİ KAÇ SAAT?

2 saatlik süre boyunca aktarma yapılabilir. Aynı noktadan aktarma yapabilmek için 30 dakika geçmesi gerekir.

İSTANBULKART ÜCRET İADESİ NEREDEN ALINIR?

İstanbulakrt istasyon çıkışlarında bulunan iade makinesine kartın okutulması gerekir. Metrobüs iade süresi 2 saattir.

YILLARA GÖRE MAVİ KART (TAM) AYLIK ABONMAN ÜCRETİ

28.06.2012 – ₺155,00

– ₺155,00 22.05.2014 – ₺170,00

– ₺170,00 13.01.2016 – ₺185,00

– ₺185,00 25.05.2017 – ₺205,00

– ₺205,00 06.02.2020 – ₺275,00

– ₺275,00 29.07.2021 – ₺355,00

– ₺355,00 24.12.2021 – ₺430,00

– ₺430,00 06.04.2022 – ₺602,00

– ₺602,00 27.12.2022 – ₺777,00

– ₺777,00 08.08.2023 – ₺1.177,00

– ₺1.177,00 08.01.2024 – ₺1.389,00

– ₺1.389,00 25.07.2024 – ₺1.570,00

– ₺1.570,00 15.01.2025 – ₺2.120,00

– ₺2.120,00 12.09.2025 – ₺2.748,00

YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN KARTI ÜCRETİ

28.06.2012 – ₺75,00

– ₺75,00 22.05.2014 – ₺77,00

– ₺77,00 13.01.2016 – ₺80,00

– ₺80,00 25.05.2017 – ₺85,00

– ₺85,00 06.02.2020 – ₺50,00

– ₺50,00 29.07.2021 – ₺57,50

– ₺57,50 24.12.2021 – ₺78,00

– ₺78,00 06.04.2022 – ₺109,00

– ₺109,00 27.12.2022 – ₺140,00

– ₺140,00 08.08.2023 – ₺212,00

– ₺212,00 08.01.2024 – ₺249,00

– ₺249,00 25.07.2024 – ₺282,00

– ₺282,00 15.01.2025 – ₺381,00

– ₺381,00 12.09.2025 – ₺494,00

Not: 2019 yılında alınan İBB Meclis kararıyla öğrenci İstanbulkart ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indirilmiştir.

Sonuç

2026 itibarıyla İstanbul’da toplu ulaşım ücretleri yeniden düzenlendi. Tam bilet 35 TL, öğrenci bileti 17,08 TL, metrobüs tam ücreti 51,96 TL oldu. Ulaşım maliyetlerinin artmasıyla birlikte vatandaşlar en uygun abonman seçeneği olarak öğrenci Mavi Kartını tercih ediyor.