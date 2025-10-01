İstanbulkart ücret tarifesi güncel (Eylül 2025): Tam bilet ne kadar? Öğrenci abonmanı ne kadar? Metrobüs ücreti ne kadar?

İBB tarafından düzenlenen fiyat tarifesine göre, İstanbulkart tam bilet, öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü, metrobüs ve aktarma ücretleri belirlendi. Tam İstanbulkart ücreti ne kadar? 2025 İstanbul ulaşım güncel fiyatları makalemizde.

BirBilgi 01.10.2025 15:36 Giriş: 01.10.2025 15:36

Güncelleme: 01.10.2025 15:36 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Foto: Depophotos