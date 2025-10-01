İstanbulkart ücret tarifesi güncel (Eylül 2025): Tam bilet ne kadar? Öğrenci abonmanı ne kadar? Metrobüs ücreti ne kadar?
İBB tarafından düzenlenen fiyat tarifesine göre, İstanbulkart tam bilet, öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü, metrobüs ve aktarma ücretleri belirlendi. Tam İstanbulkart ücreti ne kadar? 2025 İstanbul ulaşım güncel fiyatları makalemizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 15 Eylül 2025 tarihli kararı ile toplu olaşım tarifesi belirlendi.
UKOME kararına göre İstanbulkart, aylık öğrenci ve tam abonman ücretlerine zam geldi.
İstanbulkart Ücret Tarifesi 2025 yılı şöyle oldu:
İSTANBULKART ÜCRETLERİ
Tam: 35.00 TL
Öğrenci: 17,08 TL
Sosyal (Öğretmen ve 60 yaş üstü): 25,06TL
AYLIK KART ÜCRETLERİ (MAVİ KART)
Tam: 2748 TL
Öğrenci: 494 TL
Sosyal: 1709 TL
AKTARMA ÜCRET TARİFESİ 2025
|Kategori
|1. Aktarma
|2. Aktarma
|3. Aktarma
|4. Aktarma
|5. Aktarma
|Tam
|26,06 TL
|20,02 TL
|13,02 TL
|13,02 TL
|13,02 TL
|Öğrenci
|8,49 TL
|8,04 TL
|7,02 TL
|7,02 TL
|7,02 TL
|Sosyal
|16,03 TL
|12,50 TL
|8,49 TL
|8,49 TL
|8,49 TL
METROBÜS ÜCRET TARİFESİ 2025
|Durak Sayısı
|Tam
|Öğrenci
|Sosyal
|Mavi Kart (Aylık)
|Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı
|1
|25,06 TL
|11,04 TL
|15,51 TL
|1
|2
|2
|29,08 TL
|12,02 TL
|18,53 TL
|1
|2
|3
|35,00 TL
|14,00 TL
|21,47 TL
|1
|2
|4-9
|40,01 TL
|15,98 TL
|25,06 TL
|2
|2
|10-15
|43,94 TL
|17,08 TL
|25,41 TL
|2
|2
|16-21
|45,97 TL
|17,08 TL
|27,02 TL
|2
|2
|22-27
|47,08 TL
|17,08 TL
|27,02 TL
|2
|2
|28-33
|48,51 TL
|17,08 TL
|28,49 TL
|2
|2
|34-43+
|51,96 TL
|17,08 TL
|28,49 TL
|2
|2
ELEKTRONİK BİLET TARİFESİ
Tek Geçiş: 50 TL
İki Geçiş: 90 TL
Üç Geçiş: 145 TL
Dört Geçiş: 175 TL
Beş Geçiş: 205 TL
10 Geçiş: 400 TL
İSTANBULKART ÜCRET İADESİ NASIL OLUR?
Metrobüs hattında aynı durak içerisinde iade verilmez. İade alınabilmesi için en az 1 durak gidilmelidir.
Hangi koşullarda indirim uygulanmaz? Hangi durumda indirim yapılır?
Toplu ulaşım araçlarından Metrobüs hattına aktarma yapıldığında indirim uygulanmaz. Metrobüs hattından diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma yapıldığında indirim uygulanır.
İSTANBULKART AKTARMA SÜRESİ KAÇ SAAT?
2 saatlik süre boyunca aktarma yapılabilir. Aynı noktadan aktarma yapabilmek için 30 dakika geçmesi gerekir.
İSTANBULKART ÜCRET İADESİ NEREDEN ALINIR?
İstanbulakrt istasyon çıkışlarında bulunan iade makinesine kartın okutulması gerekir. Metrobüs iade süresi 2 saattir.