İstanbulkart ücret tarifesi: Tam bilet ne kadar? Öğrenci abonmanı ne kadar? Metrobüs ücreti ne kadar?

İBB tarafından düzenlenen fiyat tarifesine göre, İstanbulkart tam bilet, öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü, metrobüs ve aktarma ücretleri belirlendi. Tam İstanbulkart ücreti ne kadar? 2024 İstanbul ulaşım güncel fiyatları makalemizde.

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Foto: Depophotos